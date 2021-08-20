Çubuk ilçesinde aşçılık kursuna katılanlar hünerlerini sergiledi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde açılan aşçılık ve pastacılık kursunu tamamlayanlar, öğrendiklerini uygulamalı olarak gösterdi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde açılan aşçılık ve pastacılık kursunu tamamlayanlar, öğrendiklerini uygulamalı olarak gösterdi.
İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Çubuk Belediyesi ve İŞKUR iş birliğinde açılan kursu başarıyla tamamlayan 20 kadın kursiyer, hünerlerini sergiledi.
Yaptıkları ürünleri Türk Kızılayı Çubuk Şubesi Düğün, Konferans ve Aşevi'nde protokol üyelerine tattıran kursiyerler, davetlilerden tam not aldı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Mesçioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal ve davetliler kursiyerleri tebrik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner