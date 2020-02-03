Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Avan Açıklaması

03.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:36

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği hava saldırısı sonrası şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine, şehitlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Avan, yaptığı açıklamada, Çubuk ilçesi olarak nüfusa oranla en çok şehit veren ilçe olduklarını belirtti.

Şehit haberlerine derinden üzüldüklerini ifade eden Avan, şunları kaydetti:

"Acılı yüreklerimiz bir daha yanmıştır. Suriye'den gelen şehit haberleri bizleri derinden üzmüştür. Şehit askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı; yaralı askerimize acil şifalar diliyoruz.

Biz şehit yakınları olarak devletimizin bu kalleş saldırının hesabını en acı şekilde sormasını istiyoruz. Askerlerimizin kanı yerde kalmasın. Askerlerimize karşı yapılan bu hain saldırıyı yapanları, destekçilerini şiddet ve nefret ile kınıyoruz."

Kaynak: AA