Çubuk İlçe Emniyet Müdürü Ünlü'den, Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret
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Çubuk İlçe Emniyet Müdürü Ünlü'den, Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Serhat İbrahim Ünlü, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

31.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:58
Çubuk İlçe Emniyet Müdürü Ünlü'den, Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Serhat , Çubuk Belediye Başkanı 'ı ziyaret etti.

Ünlü'yü makamında ağırlayan Demirbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Demirbaş, Çubuk'un her geçen gün büyüdüğünü, tercih edilen bir ilçe haline geldiğini belirtti.

Ünlü ise emniyet teşkilatı olarak her zaman göreve hazır olduklarını vurguladı.

Öte yandan, Çubuk Belediyesi tarafından toplu taşıma araçları, okul ve camilerde gribal enfeksiyonlara karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Kaynak: AA
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