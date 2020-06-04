Çubuk Hayvan Pazarı'nda Kovid-19 tedbirleri
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Çubuk Hayvan Pazarı'nda Kovid-19 tedbirleri

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarına giden vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid) tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapılıp maske ve eldiven dağıtıldı.

Çubuk Hayvan Pazarı'nda Kovid-19 tedbirleri
04.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:16

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarına giden vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid) tedbirleri kapsamında ateş ölçümü yapılıp maske ve eldiven dağıtıldı.

Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı yaklaşık 2,5 ay aranın ardından hizmete açıldı.

Çubuk Belediyesi halkın sıklıkla bir araya geldiği canlı hayvan pazarında Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler alındı.

Giriş ve çıkışların ayrı ayrı kapıdan gerçekleştirildiği pazara gelenlerin ateşi ölçüldü, esnafların iki katı kadar vatandaşın içeri girmesine izin verildi. Zabıta ekipleri girişlerde vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ünal Ayten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda giriş ve çıkışlarda kontrolleri artırdıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığının ve ilgili bakanlıkların talimatları çerçevesinde hareket ettiklerini anlatan Ayten, "Pazarımızı sabah erkenden esnaf ve üreticilerimizle birlikte açtık. Mümkün olduğunca büyük ve küçükbaş hayvanlarını satmak için getiren üreticilerimizi aralıklarla pazarda yer almalarını sağladık ve bu konunun önemini anlattık. Girişlerde pazara giren herkesin ateşini ölçtük ve maskesiz girişlere izin vermedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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