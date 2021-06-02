Çubuk Halk Eğitim Merkezi sergi açtı

Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarından oluşan sergi açıldı.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarından oluşan sergi açıldı.

Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Alanı'nda açılan sergide yaklaşık bin 200 eser sergileniyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mescioğlu, yaptığı açıklamada, pandemiye rağmen kursiyerlerinin kursta ve kısıtlamaların olduğu dönemlerde evlerinde özveriyle çalışarak bir yıl boyunca eser ürettiklerini söyledi.

Göz nuru el emeği ürünlerin 3 gün boyunca sergileneceği belirten Mescioğlu, şöyle konuştu:

"Çubuk Halk Eğitim Merkezi olarak nüfusumuzun yüzde 12'sine ulaşmış bulunmaktayız. 2020-2021 dönemi içerisinde 164 kursta 3 bin 245 kursiyerimize eğitim verdik. Bu kurslarımızda filografi, ahşap ve kağıt rölyef, dikiş nakış, kilim dokuma, sepet örücülüğü, mefruşat, el sanatları, yağlı boya resim kurslarımızda ürettiğimiz ürünlerden oluşan sergimiz üç gün süre ile halkımızın ziyaretine açık olacaktır."

Mescioğlu, "Halkımızı halk eğitim faaliyetlerimizi yerinde incelemek, bu güzellikleri birlikte paylaşmak ve kurslarımızla ilgili bilgiler almak üzere sergimize bekliyoruz. Ayrıca bu güzel alanı bize açan Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a ve ekibine de teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner