Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mesçioğlu'ndan Demirbaş'a teşekkür ziyareti
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Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mesçioğlu'ndan Demirbaş'a teşekkür ziyareti

30.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:41
Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mesçioğlu'ndan Demirbaş'a teşekkür ziyareti

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek, kurslara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek, kurslara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyarete Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mesçioğlu, yeni belediye binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Demirbaş ise ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, "Halk Eğitim Müdürlüğümüzün yeni açılacak ek derslikleri ile ilçemize çok daha güzel hizmetler vereceğine inanıyoruz. Biz belediye olarak her zaman eğitime ve eğitimciye destek vereceğiz. Bugünkü ziyarette müdürümüzle ilçemizde çocuklarımız, gençlerimiz ve hanımlarımız için açılabilecek kurslar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Müdürümüze yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Mesçioğlu, Demirbaş'a kursiyerlerce üretilmiş bir kaftan hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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