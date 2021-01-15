Çubuk güne kar yağışı ile uyandı
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Çubuk güne kar yağışı ile uyandı

15.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:29
Çubuk güne kar yağışı ile uyandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oluyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oluyor.

Kar yağışıyla birlikte ilçede cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyanırken, yağışın devamını diledi.

Çubuk'ta kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı. Yüksek kesimlerde mahalle yollarında görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Bu arada Çubuk Belediyesi ekipleri kar yağışının devam ettiği kesimlerde trafikte sorun yaşanmaması için önlem aldı.

Esnaf, belediye ekiplerine yardımcı olup işyerlerinin önlerini süpürerek, vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için çaba sarf etti. Bazı esnaf da güvercinleri ve sokak hayvanlarını yemledi.

Yollarda ve kaldırımlardaki gizli buz tehlikesine karşın Çubuk Belediyesi kar küreme çalışması başlatarak, temizlik görevlilerince kaldırım ve sokaklar temizlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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