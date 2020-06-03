Çubuk canlı hayvan pazarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı
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Çubuk canlı hayvan pazarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan canlı hayvan pazarında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Çubuk canlı hayvan pazarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı
03.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:56

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan canlı hayvan pazarında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Normalleşme sürecinin ardından bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı olan Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, açılışa hazırlanıyor.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfeksiyonu yapılan pazarın açılış için hazır olduğu bildirildi.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hakim Bekir Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarın yaklaşık 2,5 aydır kapalı olduğunu ve 4 Haziran 2020 Perşembe günü açılacağını belirtti.

Pazarda koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan pazarımızı yarın itibarıyla açıyoruz. Sabah saat 05.00'den itibaren açılacak olan pazarımızda dezenfeksiyon ve yabani otların temizlenmesi çalışmaları yapıldı. Bölgemizin en büyük canlı hayvan pazarında tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Pazarımıza satıcı ve alıcılar gönül rahatlığı ile gelip ticari faaliyetlerine başlayabilir. Maske ve eldiven takma zorunluluğu olan pazar yeri girişinde, ekiplerimiz tarafından vatandaşların ateş ölçümü yapılacak. Sosyal mesafeye uygun alış verişi tavsiye ediyoruz. Elle pazarlığın yapılmaması için ekiplerimiz dolaşacak ve uyarılar yapacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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