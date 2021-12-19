Çubuk Belediyesinin yaptırdığı modern semt pazarı açıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da Çubuk Belediyesinin ilçeye kazandırdığı "Ömürdede Kapalı Semt Pazarı" törenle açıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde pazar günleri açık alanda hizmet veren pazarın kapalı alana taşınmasıyla esnaf ve mahalle sakinleri olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek.

Kapalı semt pazarının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Zeki Avan, esnaf temsilcileri, pazar esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Demirbaş, yaptığı konuşmada, söz verdikleri hizmetleri bir bir gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Hafta sonları ilçe halkımızın pazar ihtiyacını karşılayacakları bir pazar yeri talebi vardı. Biz de bunu nüfusu ve alanı itibarıyla ilçemizin en büyük mahallerinden den biri olan, diğer mahallerimize de yakın olan Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yapmaya karar verdik. Bu pazarı tamamen kendi öz kaynaklarımızla yaptık." diyen Demirbaş, yaklaşık 39 esnafın pazarda hizmet vereceğini aktardı.

Demirbaş, pazarın haftanın diğer günlerinde de sosyal ve kültürel etkinler için mahalle sakinlerin hizmetinde olacağını belirterek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Ayhan da, bu semt pazarını ilçeye kazandırdığı için Çubuk Belediye Başkanına teşekkür etti.

Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Türkoğlu ise Belediye Başkanı Demirbaş'ın güzel hizmetler yaptığını ifade ederek, kapalı semt pazarının da bu hizmetlerden biri olduğunu aktardı.

Mahalle muhtarı Zeki Avan, mahalleye parklar, pazar yeri, bisiklet yolu kazandıran, mahallede asfalt çalışması yapan belediyeye teşekkür ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından semt pazarının açılışı yapıldı.

Demirbaş pazarda alış veriş yaptı, esnafa hayırlı kazanç diledi.

Açılışa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.