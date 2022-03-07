Çubuk Belediyesinin kadın çalışanları kahvaltıda bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Çubuk Belediyesinin kadın çalışanları kahvaltıda bir araya geldi

AA, Hüseyin Yiğiner - Güncel
 - Güncelleme:
Çubuk Belediyesinin kadın çalışanları kahvaltıda bir araya geldi

Çubuk Belediyesinde görev yapan kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kahvaltı programı düzenlendi.

ÇUBUK, ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesinde görev yapan kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kahvaltı programı düzenlendi.

Etkinliğe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş eşi Rabia Demirbaş ile katıldı.

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Demirbaş, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için fedakarca çalışan kadın personele teşekkür etti.

Kahvaltı sonunda, günün anısına tüm kadınlara Çubuk Belediyesi adına çiçek hediye edildi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Baki Demirbaş, Çubuk, Mart, Güncel, Haberler

title