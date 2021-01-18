Çubuk Belediyesinin cenaze hizmetleri
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Çubuk Belediyesinin cenaze hizmetleri

18.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:05
Çubuk Belediyesinin cenaze hizmetleri

Çubuk Belediyesi tarafından 2020 yılında cenaze taşıma aracı, cenaze yıkama ve taziye otobüsü ve taziye çadırı ile 785 hizmet verildiği bildirildi.

Çubuk Belediyesi tarafından 2020 yılında cenaze taşıma aracı, cenaze yıkama ve taziye otobüsü ve taziye çadırı ile 785 hizmet verildiği bildirildi.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Kovid-19 salgınının da etkisiyle 2020 yılında yoğun bir mesai geçirdi.

Vatandaşın hem mutlu gününde hem de acı gününde yanında olduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, yaptığı açıklamada, tüm imkanlarıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallerde 7gün 24 saat eksiksiz cenaze hizmeti verdiklerini söyledi.

Kendilerine bilgi gelir gelmez ekiplerin harekete geçtiğini ve cenazesi olanların istekleri doğrultusunda hizmet sunduklarını anlatan Kılıç, defin raporunun da Cenaze Hizmetleri Servisi'nde düzenlendiğini aktardı.

Salgın nedeniyle cenaze hizmetlerinde daha çok dikkatli davranıldığını kaydeden Kılıç, "Servisimiz cenaze hastanede ise alıp eve götürüyor. Cenaze sahibin istediği yere seyyar gasilhane hizmeti veriliyor. Oradan camiye, camiden mezarlığa taşınıyor. İstenildiği zaman taziye için gelenlerin ağırlandığı taziye çadırı hizmeti veriliyor. Bununla da kalınmayıp taziye için servis hizmeti veriliyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için ücretsiz cenaze kefeni ve diğer malzemeler veriliyor." diye konuştu.

Geçen sene mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle anons, taziye çadırı, taziye otobüsü gibi hizmetlerin Bakanlık genelgelerine istinaden kısıtlı verildiğini dile getiren Kılıç, bu yıl ilçe içi ve dışı olmak üzere 785 kez cenaze hizmeti sunduklarını kaydetti.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Bunlardan 78'ine seyyar gasilhanede, 483'üne hastane morgunda görevlilerimiz tarafından cenaze yıkama hizmeti verildi. Ayrıca 393 cenaze sahibine taziye servisi hizmeti verilirken, 575 cenaze için ise taşıma aracı sevk edilmiştir. Bu hizmetlerin yanında 266 cenaze taşıma hizmeti ve 58 cenaze sahibine ise taziye çadırı hizmeti verilmiştir. Toplamda ise merkezde 376 ve mahallerde 234 olmak üzere 610 defin işlemi gerçekleştirilmiştir. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için ücretsiz cenaze kefeni ve malzeme veriliyor. Yaptığımız hizmetle vatandaşlarımızın en acı günlerinde de kederlerini paylaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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