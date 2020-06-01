Çubuk Belediyesinden işletmelere dezenfeksiyon desteği Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerinin kısıtlanmasıdan yaklaşık 2,5 ay sonra kapılarını açan kafe, çay ocakları, spor salonları ve restoranlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerinin kısıtlanmasıdan yaklaşık 2,5 ay sonra kapılarını açan kafe, çay ocakları, spor salonları ve restoranlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede 8 kişilik ekibin, kent genelinde toplam 126 işletmede dezenfekte çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.

İşletmelere desteğe devam edeceklerini kaydeden Demirbaş, "Uygulamalarımızı periyodik olarak sürdüreceğiz. Hem işletme sahiplerinin hem de vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan kurallara uymalarını, maskesiz dışarı çıkmamalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle istirham ediyorum." diye konuştu.

İşletme sahiplerinden İsmail Özdemir de belediyenin dezenfekte çalışmalardan memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: AA