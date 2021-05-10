Çubuk Belediyesinden çiftçilere ücretsiz sebze fidesi

Çubuk Belediyesi, ilçede turşuluk sebze üretimini artırmak ve küçük üreticiyi desteklemek amacıyla, çiftçilere 100 bin adet biber, domates ve salatalık fidesi dağıttı.

Çubuk Belediyesi, ilçede turşuluk sebze üretimini artırmak ve küçük üreticiyi desteklemek amacıyla, çiftçilere 100 bin adet biber, domates ve salatalık fidesi dağıttı.

Barbaros Mahallesi'ndeki Çubuk Belediyesi Lojistik Merkezi'nin arkasına kurulan seralarda yetiştirilen domates, salatalık ve biber fidelerin dağıtımına Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Belediye Başkan Yardımcıları Harun Olmuş, Lokman Kılıç ve çiftçiler katıldı.

Toplam 100 bin fidenin ücretsiz olarak dağıtımı Çubuk Ziraat Odası tarafından verilen çiftçi belgesine göre yapıldı.

Pandemi kurallarına dikkat edilerek düzenlenen fide dağıtım programında proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Demirbaş, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşın yanında olacaklarının sözünü verdiklerini hatırlattı.

Kurdukları seralarda bu yıl ilk defa sebze fidesi yetiştirdiklerini anlatan Demirbaş, ilçede üretimi desteklemek ve üreticiyi desteklemek amacıyla tamamen ücretsiz fide dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Çiftçilerin öncelikli ihtiyaçlarının yerinde üretilen fide olduğunu bildiklerini vurgulayan Demirbaş, şunları söyledi:

"Bu yıl ilk defa kurduğumuz seralarda kendi fidelerimizi yetiştirdik ve çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtımını yapıyoruz. En önemli gider kalemi olan kaliteli fideleri çiftçimize dağıtarak yüklerini biraz olsun hafifletmek istedik. İnşallah çiftçilerimiz bu fideleri topraklarına dikecekler ve başlangıç olarak bereketli ürünler elde edecekler. Bu yıl bir başlangıç bu ama önümüzdeki yıl hem sayıyı hem de üretim kapasitesini artıracağız. Önümüzdeki yıl hedefimiz 500 bin fide yetiştirmek ve dağıtmak olacak. Bu yıl iyi de verim aldık. Bunun yanında yaklaşık 25 bin çiçek fidesi üretimi de yaptık. Bunları da tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtarak balkon ve bahçelerini süsleyecekler.'"

Çubuk Belediyesi'nin bu güne kadar yapmadığı bir uygulamayı yaptığını dike getiren çiftçilerden Veysel Öztürk, "Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. İlk defa bu şekilde bir destek aldık. Bizde her yıl ektiğimizden daha fazla üretim yaparak ilçe ekonomisine katkı vereceğiz" dedi.

Kendisinin öğretmen olduğunu ve boş zamanlarını değerlendirmek için de çiftçilik yaptığını anlatan Özlem Arslan, "Bu yıl da belediyemizin sağladığı imkanlarla üretim yapacağız. Bereketli bir yıl olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner