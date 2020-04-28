Çubuk Belediyesi vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtıyor
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Çubuk Belediyesi vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtıyor

Çubuk Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahallelerde vatandaşlara kolonya, dezenfektan ürünler ile maske dağıtımına devam ediliyor.

Çubuk Belediyesi vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtıyor
28.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:14

Çubuk Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahallelerde vatandaşlara kolonya, dezenfektan ürünler ile maske dağıtımına devam ediliyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Atatürk ve Barbaros mahallelerinde vatandaşları Kovid-19 kapsamındaki genelgelere uymaları konusunda uyararak içinde uyulması gereken kuralların bulunduğu broşür, kolonya, dezenfektan ürünleri ve maskelerin olduğu paketleri dağıttı.

Çocuklara boyama kitabı ve boya kalemleri de dağıtan Başkan Demirbaş, "Havalar güzel gidiyor diye sakın kimse aldanmasın. Lütfen biraz daha sabredelim. Ülkemiz koronavirüs ile mücadele çok iyi gidiyor. Ancak küçük hatalar bu süreci zora sokabilir. Bu süreçte özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız hem kendileri hem de sevdikleri için mümkün olduğunca evden çıkmamalılar. Sizlerin ihtiyacını Vefa Destek Grruplarımız çok hızlı bir şekilde yerine getiriyor." dedi.

Demirbaş, maskesiz gördüğü vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamları var. Sağlık Bakanlığımız ve devletimizin tüm kurumları yoğun bir şekilde koronavirüs ile mücadelede ediyor. Sizler de kurallara uyarak bu mücadeleye destek verebilirsiniz. İnşallah hep birlikte bu zor günleri aşacağız. Biraz sabredelim." ifadesini kullandı.

- Doğum günü sürprizi

Bu arada Demirbaş, dağıtım esnasında doğum günü olduğunu öğrendiği 11 yaşındaki Veysel Koçak'a sürpriz yaptı. Yakındaki bir pastaneden doğum günü pastası alan Demirbaş, Koçak'ın doğum gününü kutladı.

Başkan Demirbaş, Koçak'a kitap ve oyuncak da hediye ederken, aileye de içerisinde kolonya, maske ve dezenfektan ürünün olduğu paket verdi.

Vatandaşların mahalleleriyle ilgili sorunlarını da dinleyen Demirbaş'a, ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç ve birim müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA

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