Çubuk Belediyesi sporcusu Hatice Koçyiğit, judoda Türkiye birincisi oldu

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu Hatice Koçyiğit, judo dalında Türkiye birincisi oldu.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu Hatice Koçyiğit, judo dalında Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Ümitler Judo Milli Takım Seçmelerine Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünden 4 sporcu katıldı.

Kendi yaş grubunda 70 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye birincisi olan Hatice Koçyiğit'in hedefi ülkeyi Balkanlar'da en iyi şekilde temsil etmek.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, sporcunun başarısından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hatice Koçyiğit ise başarıya ulaştığı için çok mutlu olduğunu belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner