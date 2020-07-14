Çubuk Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Çubuk Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çubuk Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çubuk Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
14.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:08

Çubuk Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi için Çubuk Belediyesi'ne gelen Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz'ü işçiler belediye önünde çiçekle karşıladılar. Daha sonra Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret eden Öz, Başkan Demirbaş ile bir süre görüştü.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Hizmet-İş Sendikası Ankara 2'inci Şube Başkanı Recep Dere, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, belediye müdürleri ve sendika temsilcileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Hizmet-İş Sendikası ile 55 işçinin iki yıllık sözleşmesini imzaladıklarını belirterek, alınan sonucun çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye olarak bir aile olduklarını ve Çubuk halkına el birliği ile hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Demirbaş, "Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için ihtiyaç duyulan hizmetleri sunmak için gece gündüz beraber çalışıyoruz. Yaptığımız her faaliyette insanlara faydalı olmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken emeğinizin karşılığını da almanız en doğal hakkınızdır. Görüşmelerimiz sırasında kurumumuzun imkanlarını gözetirken, işçilerimizin de hakkını korumaya çalıştık. Beklentiler çok yüksek olabilir. Ancak imkanlar dahilindeki en üst limiti verdiğimize inanıyorum" diye konuştu.

Daha sonra Başkan Demirbaş ve Öz, toplu iş sözleşmesini imzaladı. Bir tepsi baklava ile kutlanan toplu iş sözleşmesi sonunda Öz, sendika üyeleri adına Başkan Demirbaş'a hediye takdim etti.

Yapılan toplu iş sözleşmesinden dolayı belediye başkanına ve ekibine teşekkür eden Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, yapılan artışın enflasyonun 2 puan üzerinde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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