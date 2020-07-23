Çubuk Belediyesi kurban kesim yerlerini denetledi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kurban kesim yerlerini denetleyerek, kesim ruhsatı belgesi verdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kurban kesim yerlerini denetleyerek, kesim ruhsatı belgesi verdi.

Belediye Başkanı Demirbaş ve belediye ekipleri, kurban satış yerlerini gezerek, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirlerini, kurbanlıkların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini inceledi.

İncelemelerin ardından koşulları yerine getiren besicilere, kesim ruhsatı belgesi dağıtıldı.

Demirbaş, gazetecilere, Kurban Bayramı öncesinde ilçede bütün tedbirleri aldıklarını, mezbahana ve canlı hayvan pazarındaki kesimhane başta olmak üzere 96 besi çiftliğinde kurban kesimi yapılacağını söyledi.

Teknik, sağlık ve hijyen şartlarını yerine getirenlere Kurban Bayramı süresince geçerli kesim ruhsatı dağıttıklarını anlatan Demirbaş, "Buradan tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Allah kestikleri kurbanları kabul etsin, inşallah kazasız, belasız, ağız tadıyla yedirmeyi de nasip etsin." dedi.

Demirbaş, Kurban Bayramı sürecinde belediye ekiplerince kesim yerleri ve çevre temizliği dezenfekte işlemlerinin devam edeceğini belirtti.

Besici Harun Yurt ise kurban satışı yaptıkları müşterilerini uyardıklarını, kesimlerin randevulu olarak yapılacağı hakkında bilgi verdiklerini ifade etti.

Kurbanlıkların bittiğini anlatan Yurt, "Sadece kurban kesecek kişileri bu yıl kurban kesim yerlerine bekliyoruz. Vatandaşların hiç elinin değmeyeceği kesim yerimizde kesilen kurbanların parçalamasını da biz yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA