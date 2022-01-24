Çubuk Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
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Çubuk Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Çubuk Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmayı sürdürüyor.

Çubuk Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmayı sürdürüyor.

Çubuk'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, sürücüleri de olumsuz etkiledi. Esnaf, belediye ekiplerine destek olmak amacıyla iş yerlerinin önlerini kardan temizleme çalışması yapıyor.

İlçenin kırsal mahallerinde zaman zaman trafik aksarken, şehir merkezlerinde ise yarıyıl tatilinde olan çocuklar karın keyfini çıkardı. Kar yağışının ardından Çubuk2 Barajı da beyaza büründü.

Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı Çubuk'ta yaklaşık 100 personel, 20 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Özellikle yüksek kesimlerde 50 santimetreyi bulan kar nedeniyle vatandaşlarımızı olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

Çubuk Belediyesi, Esnaf, kar, Güncel, Haber

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