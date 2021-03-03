Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünden 2 sporcu milli takım kampına çağrıldı
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Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünden 2 sporcu milli takım kampına çağrıldı

03.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:08
Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünden 2 sporcu milli takım kampına çağrıldı

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü judo takımından 2 sporcu, Ümit Milli Takımı'nın Tunus kampına davet edildi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü judo takımından 2 sporcu, Ümit Milli Takımı'nın Tunus kampına davet edildi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü judo takımından 2 sporcu, Trabzon'daki elemelerin ardından Ümit Milli Takıma girmeye hak kazan 20 sporcu arasına girerek, Tunus'ta yapılacak kampa çağrıldı.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Hatice Koçyiğit ve Tuana Gülenay, ay-yıldızlı ekibin kampı için Tunus'a gitti.

Tunus yolculuğu öncesi sporcuları makamında kabul eden Belediye Başkanı Baki Demirbaş, başarıları nedeniyle sporcuları kutladı.

Sporcularının hem ilçelerini hem Ankara'yı hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını vurgulayan Demirbaş, "İnşallah sizler diğer sporcularımıza örnek olacaksınız. Elde edeceğiniz başarı sadece sizleri değil tüm ilçemizi etkileyecektir. Ahmet Koçyiğit hocamıza da sizler gibi başarılı sporcu yetiştirdiği için teşekkür ediyoruz." dedi.

İlçede spora ve sporcuya önem verdiklerini dile getiren Demirbaş, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren kurduğumuz spor kulübü ile ilçemizde spor yapmayan gencimiz kalmasın istiyoruz. Bu nedenle belediye olarak tüm imkanlarımızı sizler gibi daha çok sporcu yetişmesi için seferber ettik. Bununla yetinmeyip ilçemize yeni spor salonları kazandırmak için çalışıyoruz. Yüzme havuzumuzun inşaat çalışması başladı. İlçemize çok amaçlı yeni bir kapalı spor salonu daha kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Gençlik merkezimiz yakın bir zamanda açılacak. Bunlarda tamamlandığında ilçemizde daha çok gencimiz spor yapacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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