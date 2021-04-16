Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yatırımcıları ilçeye davet etti
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yatırımcıları ilçeye davet etti

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, yatırımcıları ilçeye davet etti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediyesi tarafından sanayi bölgesi olarak imarı yapılan yaklaşık 700 dönümlük alanın 300 dönümü yatırımcılar için satışa çıkarıldı.

Çubuk Belediyesi tarafından sanayi bölgesi olarak imarı yapılan yaklaşık 700 dönümlük alanın 300 dönümü yatırımcılar için satışa çıkarıldı.

Belediye tarafından satışı yapılan Yazır Sanayi Bölgesi'nde fabrikalar hızla yükselirken, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın girişimleriyle aynı bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 15 parsellin daha ihaleyle satışa sunulduğu belirtildi.

ABB tarafından 15 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayınlanan ilam kapsamında Çubuk Yazır Sanayi bölgesindeki toplam 300 dönümlük 15 arsa için satış ihalesine çıkılacağı duyuruldu. Mülkiyeti ABB'ye ait 15 arsa için 2886 sayılı Kanun'un 36. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satışa çıkıldı.

Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, arsaların satış kararının alınmasını olumlu bir girişim olarak gördüklerini söyledi.

Girişimleri sonucu dünya otomotiv devlerinden Türkiye MAN A.Ş.'nin ilçede yatırım yapma kararı aldığını ve inşaat çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Demirbaş, bu hamlenin ardından birçok yatırımcının bölgelerinde fabrika kurmak için yer arayışı içerisine girdiğini ifade etti.

Çubuk Belediyesi olarak ilçelerindeki istihdamı artırmak ve ekonomiyi canlandırmak için yatırımcılara her türlü kolaylığı sunduklarını vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"İlçemiz tarım ve hayvancılık bölgesi algısının yanında turizm, eğitim ve sanayi bölgesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Türkiye MAN AŞ.'nin ilçemizde yatırım yapmasıyla kabuğunu kırmaya başlayan ilçemiz, o yatırımın tetiklemesiyle Yazır Sanayi Bölgesi'nde yeni kurulan 5 fabrika ile ilçemizde istihdamın artması sevinç oluşturdu. Çubuk'un sanayileşerek büyümesi ve işsiz aşsız kimsenin kalmaması hedefimiz noktasında belediye olarak ilçemizde yatırım yapacak olan yatırımcılarımıza tüm imkanlarımızı seferber ettik ve etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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