Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, üniversite öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Öğrencilerin öneri ve taleplerinin dinlenilmesi amacıyla yurtta düzenlenen programa, Demirbaş ve öğrencilerin yanı sıra AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Fatma Hanım Kız Yurdu Müdürü Nejla Uysal da katıldı.

Demirbaş, ilçelerinde misafir olan öğrencilerle sık sık bir araya geldiğini dile getiren Demirbaş, "Ben de üniversite yıllarımı sizler gibi Eskişehir'de yurtta geçirdim. Bu nedenle öğrenciliği ve aileden uzak nasıl yaşandığını iyi biliyorum. Bu nedenle de sık sık geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya gelmeye çalışıyorum. Sizler bizlere Allah'ın ve ailelerinizin birer emanetisiniz. Bugün sizlerle bir arada olmaktan son derece mutlu oldum." dedi.

Doğup, büyüdüğü şehre hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Demirbaş, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilçe halkımıza her zaman minnettarım." ifadesini kullandı.

Demirbaş, ilçede gençlere yönelik yaptıkları çalışmaları da anlatarak, şunları kaydetti:

"Kültür Bakanlığımız ile yaptığımız protokol ile tarihi Hamdi Ağalar Konağına uyanık kütüphane yapacağız. Yüzme havuzu ve spor kompleksimiz bitmek üzere ve yakında hizmete girecek. Hemen yurdun yakınında içerisinde spor alanları, yürüyüş yolları, oyun alanları ve dinlenme noktaları olan millet bahçemiz hızla yükselmekte. Yine size çok yakın bisiklet yolu gibi genç kardeşlerimizin ihtiyacı olan kompleksleri ilçeye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte bize destek olan hemşehrilerimize, bugün etkinliğimize ev sahipliği yapan yurt müdürümüze ve geleceğimizin teminatı gençlere teşekkür ediyorum."

Daha sonra öğrencileri dinleyen Demirbaş, ulaşım başta olmak üzere iletilen talepleri not aldı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Çakmak da bu buluşmanın örnek nitelikte olduğunu dile getirerek, gençlerle bundan sonra bir araya geleceklerini aktardı.

Yurt müdürü Uysal ise Başkan Demirbaş'ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, kendisine teşekkürlerini iletti.