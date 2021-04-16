Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Türk Kızılayı Aşevi'ni ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Kızılayı Çubuk Şubesi Aşevi'ni ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerine iftarlık dağıttı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Kızılayı Çubuk Şubesi Aşevi'ni ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerine iftarlık dağıttı.

Barbaros Mahallesi'ndeki aşevini ziyaret eden Demirbaş, yürütülen çalışmalar hakkında Türk Kızılayı Şube Başkanı Selahattin Koç'tan bilgi aldı.

Aşevine gelen ihtiyaç sahiplerine iftarlık sıcak yemek dağıtan Demirbaş, Türk Kızılayı gönüllülerine ve destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

İlçede vatandaşların hayırda adeta yarıştığını dile getiren Demirbaş, şunları söyledi:

'"Çubuk Kaymakamlığımız, belediyemiz, muhtarlıklar, hayırseverlerin desteği ve Türk Kızılayı koordinesinde bu yıl ramazan ayı boyunca sıcak yemek çıkıyor. Günlük 3 bin 500 kişiye bugün itibarıyla yemek dağıtımı yapılıyor. Tabi bu sayı giderek artıyor. Artan bu sayıyı karşılayabilmek için biz de gereken desteği veriyoruz. Tüm hayırsever vatandaşlarımızın hayırlarını Allah kabul etsin. Şuan ilçemizdeki bütün ihtiyaç sahiplerini tespit ederek onları kucaklama, onlara ulaşma çabası içerisindeyiz. İlçemizde ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımız yemeksiz kalmayacak."

Demirbaş, anne ve babalarıyla yemek almak için gelen çocuklara da oyuncak dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner