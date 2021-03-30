Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan sağlıksız turşu imalatı görüntülerine ilişkin açıklama Açıklaması
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan sağlıksız turşu imalatı görüntülerine ilişkin açıklama Açıklaması

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan sağlıksız turşu imalatı görüntülerine ilişkin açıklama Açıklaması

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sosyal medyada yayınlanan ve haberlere konu olan bir turşu imalathanesinde çekildiği iddia edilen görüntülerin ilçedeki üreticilerle hiçbir alakasının olmadığını belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sosyal medyada yayınlanan ve haberlere konu olan bir turşu imalathanesinde çekildiği iddia edilen görüntülerin ilçedeki üreticilerle hiçbir alakasının olmadığını belirtti.

Demirbaş, gazetecilere açıklamasında, sosyal medyada yayınlanan turşu tankının içine giren kişiye ilişkin görüntülerin kendilerini şaşkına uğrattığını belirtti.

Bir turşu imalathanesinde çekildiği anlaşılan görüntülerin Çubuk'tan olmadığını söyleyen Demirbaş, ilçedeki tüm turşu imalathanelerinin ev tipi turşu üretimi yapan küçük imalathaneler olduğunu belirtti.

Turşu üretim yerlerinin sık sık denetlendiğini aktaran Demirbaş, "Hem belediyemizin zabıta ekipleri hem de içerisinde birçok kurumdan temsilcinin olduğu turşu denetim ekibi tarafından imalathanelere yönelik sık sık denetimler yapılıyor. Bizim önceliğimiz insan sağlığı ve coğrafi işaret belgesindeki kriterlere göre üretim yapılmasıdır. Sebze üretiminden turşunun sofralara kadar ulaşmasındaki birçok konu kurala tabi tutulmuştur. Bu nedenle bahse konu görüntüler hiçbir şekilde yakından veya uzaktan ilçemizle alakalı değildir." ifadelerini kullandı.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki turşu üretiminin ev tipi ve geleneksel yöntemlerle yapıldığını, buraların da sıkı bir denetime tabi tutulduklarını kaydetti.

Işık, "Hijyen kurallarına uygun olarak hareket etmek Çubuk'taki üreticiler olarak şiar edindiğimiz konuların başında gelir. İlçemizde geleneksel üretim yapıldığı için o görüntülerdeki büyük ambalajlar kullanılmaz. Biz üretimlerimizi küçük fıçılarda yapıyoruz. İlçemizde öyle büyük fıçılar yok. O fıçılar daha büyük tonajlı fabrikalarda kullanılıyor. İnsan sağlığını hiçe sayacak yöntemler kullanmak Çubuk'taki üreticilerin kitabında yoktur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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