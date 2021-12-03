Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan engelli sporcuya doğum günü sürprizi - Haberler
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan engelli sporcuya doğum günü sürprizi

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan engelli sporcuya doğum günü sürprizi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu down sendromu Seyit Karamişe'ye doğum günü sürprizi yaptı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcusu down sendromu Seyit Karamişe'ye doğum günü sürprizi yaptı.

Pasta alan Demirbaş, engelli sporcularla Karamişe'nin 17. yaş gününü kutladı.

Karamişe, Demirbaş'ın sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Demirbaş, genç sporcunun azmi ve başarılarıyla diğer engelli bireylere örnek olduğunu söyledi.

Baki Demirbaş, gençlerin daha iyi alanlarda ve daha iyi imkanlarda spor yapması için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Karamişe ise sürprizi dolayısıyla Demirbaş'a teşekkür etti.

Demirbaş, kutlamaya katılan diğer engelli sporculara da çeşitli hediyeler verdi.

Sürpriz doğum günü programına, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Belediye Başkan yardımcıları Lokman Kılıç, Harun Olmuş ile Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit de katıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan engelli sporcuya doğum günü sürprizi

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan engelli sporcuya doğum günü sürprizi

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AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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