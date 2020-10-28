Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirbaş, mesajında, kurtuluş mücadelesiyle birlikte temelleri atılan Cumhuriyetin ilan edilişinin 97 yıldönümünü milletçe kutlamanın haklı gururu ve coşkusu içerisinde olduklarını belirtti.

29 Ekim'in Türk milletinin istiklal mücadelesinin Cumhuriyetle taçlandığı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun dünyaya ilan edildiği bir tarih olduğunu vurgulayan Başkan Demirbaş, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya üzerindeki tehditlerin ve yaşadığı tüm olumsuzlukların ancak birlik ve beraberlikle yok edilebileceğinin altını çizdi.

Başkan Demirbaş, mesajına şöyle devam etti:

"İmkansızlıklar içerisinde dahi bağımsızlık ruhundan asla taviz vermemiş olan yüce milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sayısız destana imza atmış, bu cennet vatanı bizlere emanet etmiştir. Ülkemiz ve yaşadığımız coğrafyaya yönelik emeller taşıyanlar dün olduğu gibi bugün de bu emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu şer güçlere ve ihanet şebekelerine dün nasıl cevap verdiysek bugün de aynı cevabı veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde. Gerek cephede gerekse masada gücünü gösteren Türkiye Cumhuriyeti, coğrafyamız üzerinde oynanan tüm oyunları bozacak güç ve kuvvettedir."

Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Demirbaş, "Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner