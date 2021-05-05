Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, sebze fidesi ve çiçek üreticilerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, sebze fidesi ve çiçek üreticilerini ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, sebze fidesi ve çiçek üreticilerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Güldarpı Mahallesi'nde bulunan "Sera Kent"teki sebze fidesi yetiştiricileri ile çiçek üreticilerini ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Güldarpı Mahallesi'nde bulunan "Sera Kent"teki sebze fidesi yetiştiricileri ile çiçek üreticilerini ziyaret etti.

Hasadın verimiyle ilgili üreticilerden bilgi alan Demirbaş, seraları tek tek gezerek ürünleri inceledi.

Demirbaş, ziyaretinde yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır fide üretiminin ve talebinin yaklaşık iki kat arttığını belirterek, üretime destek için ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

İlçede seracılığın hızla arttığını dile getiren Demirbaş, belediye olarak kendilerinin de sera kurarak üreticilere ücretsiz fide dağıtımı yapacaklarını kaydetti.

Üreten vatandaşları gördükçe çok mutlu olduğunu vurgulayan Demirbaş, şöyle konuştu:

"Bugün incelediğimiz alanda 32 sera bulunuyor. Burada üreticilerimiz canla başla çalışıyorlar. Burada yaklaşık 4 milyon fide yetiştiriliyor ve çiftçilere satışı yapılıyor. İlçemizde bu sektörün daha da büyümesi için biz elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Biz de belediye olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan tahsisini aldığımız alanda seralarımızı kurduk. Arkadaşlar orada hem park ve bahçelerimizin ihtiyacı olan çiçek fidesi yetiştiriyor hem de üreticiye destek olmak amacıyla vatandaşlarımıza dağıtacağımız sebze fideleri yetiştiriyorlar. Şimdilik 6 serayla başladık. İnşallah ilerleyen yıllarda bu sayı da artacak."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sera Kent idarecilerinden Dursun Mercan ise, "Pandemi nedenin etkisiyle iki sezondur hem satışımızda da hem de üretimimizde çok önemli derecede bir artış oldu. Biz şu anda işlerimizden çok memnunuz. Tam kapanma olmasaydı burada fide kalmazdı. Bayramdan sonra önemli derecede bir talep bekliyoruz." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, sebze fidesi ve çiçek üreticilerini ziyaret etti
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, sebze fidesi ve çiçek üreticilerini ziyaret etti
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, sebze fidesi ve çiçek üreticilerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Salih Uçan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, sebze fidesi ve çiçek üreticilerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:54:51. #1.16#

title