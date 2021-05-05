Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, sebze fidesi ve çiçek üreticilerini ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Güldarpı Mahallesi'nde bulunan "Sera Kent"teki sebze fidesi yetiştiricileri ile çiçek üreticilerini ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Güldarpı Mahallesi'nde bulunan "Sera Kent"teki sebze fidesi yetiştiricileri ile çiçek üreticilerini ziyaret etti.

Hasadın verimiyle ilgili üreticilerden bilgi alan Demirbaş, seraları tek tek gezerek ürünleri inceledi.

Demirbaş, ziyaretinde yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır fide üretiminin ve talebinin yaklaşık iki kat arttığını belirterek, üretime destek için ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

İlçede seracılığın hızla arttığını dile getiren Demirbaş, belediye olarak kendilerinin de sera kurarak üreticilere ücretsiz fide dağıtımı yapacaklarını kaydetti.

Üreten vatandaşları gördükçe çok mutlu olduğunu vurgulayan Demirbaş, şöyle konuştu:

"Bugün incelediğimiz alanda 32 sera bulunuyor. Burada üreticilerimiz canla başla çalışıyorlar. Burada yaklaşık 4 milyon fide yetiştiriliyor ve çiftçilere satışı yapılıyor. İlçemizde bu sektörün daha da büyümesi için biz elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Biz de belediye olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan tahsisini aldığımız alanda seralarımızı kurduk. Arkadaşlar orada hem park ve bahçelerimizin ihtiyacı olan çiçek fidesi yetiştiriyor hem de üreticiye destek olmak amacıyla vatandaşlarımıza dağıtacağımız sebze fideleri yetiştiriyorlar. Şimdilik 6 serayla başladık. İnşallah ilerleyen yıllarda bu sayı da artacak."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sera Kent idarecilerinden Dursun Mercan ise, "Pandemi nedenin etkisiyle iki sezondur hem satışımızda da hem de üretimimizde çok önemli derecede bir artış oldu. Biz şu anda işlerimizden çok memnunuz. Tam kapanma olmasaydı burada fide kalmazdı. Bayramdan sonra önemli derecede bir talep bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner