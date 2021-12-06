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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, öğrenci evini ziyaret etti

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, öğrenci evini ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrenci evini ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrenci evini ziyaret etti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan öğrencilerle menemen yapan Demirbaş, gençler ve kadınların her zaman kendileri için öncelikli olduğunu söyledi.

Çubuk'un geleceğinin gençlerle değişeceğini ifade eden Demirbaş, "Üniversite şehri olan ilçemiz her alanda gelişiyor. Bütün projelerimizi gençler ve kadınlara yönelik yapıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Taha Ecder, Demirbaş'a ziyareti için teşekkür etti.

Öğrencilerden Emre Civan da ziyaretten dolayı mutlu olduklarını, kendileri için unutamayacakları bir gün yaşadıklarını kaydetti.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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