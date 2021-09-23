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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Muhtarlar Derneğine seçilen Yazır Mahalle Muhtarı Sadık Can ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Muhtarlar Derneğine seçilen Yazır Mahalle Muhtarı Sadık Can ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Demirbaş ziyarette, geçen hafta gerçekleştirilen genel kurulda görevi devralan Dernek Başkanı Sadık Can ile yönetim kuruluna hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Muhtarlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilen çalışmaların büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Demirbaş, ellerindeki imkanlarla en iyi hizmeti yapmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Muhtarlarla istişareye önem verdiklerini belirten Demirbaş, "Tüm mahalleli, yaşadıkları her türlü sorun için öncelikle muhtarlarımızın kapısını çalıyor. Bu sorunların çözümü aşamasında yaşadığınız sorunların da farkındayız. Yaptığınız görev son derece kıymetli. Çubuk Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Biz mahallede ne yapıyorsak, muhtarlarla birlikte yapıyoruz." dedi.

İlçede birçok projeyi hayata geçirmek için mücadele içerisinde olduklarını kaydeden Demirbaş, "Dün Gençlik ve Spor Bakanımız ilçemizdeydi. Gençlere yönelik yapılabilecek çalışmaların istişaresini yaptık. Yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaat çalışmaları devam ediyor. O bölgede gençlere yönelik sportif alanlar yapacağız. Yine yıkımı yapılan kapalı spor tesisimizin de ihale aşamasına geldiğini buradan müjdelemek istiyorum. Bunun yanında özellikle istihdama yönelik sanayi kuruluşlarından bazılarında üretim başladı. MAN A.Ş'nin de Güldarpı mahallemizdeki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

Sadık Can ise koordinasyon içinde Çubuk'a ve mahallerine hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, Demirbaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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