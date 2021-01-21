Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

21.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:18
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Baki Demirbaş, Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Çubuk Muhtarlar Derneği binasını ziyaret etti.

Dernek Başkanı Burhan Şan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Demirbaş, muhtarların çok önemli görev üstlendiklerini ve muhtarlar derneğine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Dernek Başkanı Şan, Demirbaş'ın dernek binasının tefrişatında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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