Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, minik sporcuları ziyaret etti
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, minik sporcuları ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, minik sporcuları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Spor Kulübü'nün alt yapı futbol okullarını ziyaret ederek, kulüp başkanı Emre Arslantaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Spor Kulübü'nün alt yapı futbol okullarını ziyaret ederek, kulüp başkanı Emre Arslantaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeşil Çubuk Parkı'ndaki Çubuk Spor Kulübü'ne ait kapalı halı sahada minik sporcularla bir araya gelen Demirbaş, kulüp başkanı Arslantaş ile görüştü.

Sporcularla uzun süre sohbet eden Demirbaş, minik sporcuların antrenmanlarını da izledi.

Sporcularla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbaş, '"Spora olan ilgi geçmiş yıllara nazaran fazlasıyla arttı. Çocuklarımızın spora olan yoğun ilgisi bizleri gerçekten memnun ediyor. Gelecek nesil sporla ilgilendiği için daha sağlıklı olmakla beraber, kötü alışkanlıklardan da uzak duruyor. Bunları gördükçe çalışma motivasyonumuz da artıyor." dedi.

Gençleri spora teşvik etmek için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Demirbaş, "Bir taraftan kamu kurum ve kuruluşlarımız bir taraftan ailelerimiz bir taraftan da gönüllü vatandaşlarımız bu işe sahip çıkarsa ilçemizde tüm gençlerimizin elinden tutmuş oluruz. Her geçen gün sporcularımızı sayısının artması bizi sevindiriyor. Bu gençlerimiz tüm ilçemizin gurur kaynağı. Bu noktada Çubuk Spor Kulübümüz de örnek çalışmalar yapıyor. Özellikle hem kendi alt yapısını güçlendiriyor hem de diğer spor kulüplerine genç dinamik sporcular yetiştiriyor." diye konuştu.

Demirbaş, minik sporculara forma sözü de verdi.

Belediye Başkanı Demirbaş'ın her fırsatta hem kulüplerini hem de sporcularını ziyaret etmesinin kendilerine güç verdiğini kaydeden Arslantaş ise yaptıkları çalışmalar ve sporcuları hakkında bilgi verdi.

Hedeflerinin geçmişte olduğu gibi Süper Lig'de oynayabilecek sporcular yetiştirmek olduğunu anlatan Arslantaş, "Bu sürpriz ziyaret nedeniyle hem sporcularımız hem aileleri hem de bizler çok memnun olduk. Çubuk'ta keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda sporcu gencimiz var. Biz bu gençlerimizi keşfetmeye çalışıyoruz. İlçemizde belirlediğimiz bir hedefimiz var ve inşallah bu hedeflerimize kısa sürede ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

U-11'den U-16'ya kadar toplam 157 lisanslı gencin yaz kış futbol eğitimi aldığını kaydeden futbol antrenörleri Recep Çolakoğlu ve Sedat Erdemir de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, minik sporcuları ziyaret etti
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, minik sporcuları ziyaret etti
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, minik sporcuları ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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