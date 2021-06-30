Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, milli sporcu Abdullah Ilgaz'ı kabul etti
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, milli sporcu Abdullah Ilgaz'ı kabul etti

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, milli sporcu Abdullah Ilgaz'ı kabul etti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda yüksek atlamada üçüncü olan Çubuklu milli sporcu Abdullah Ilgaz'ı makamında kabul etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda yüksek atlamada üçüncü olan Çubuklu milli sporcu Abdullah Ilgaz'ı makamında kabul etti.

Polonya'da düzenlenen şampiyonada T47 kategorisi erkekler yüksek atlama finalinde 1.91'lik atlayışıyla kendisine ait Türkiye rekorunu kırarak Avrupa 3'üncüsü olan Abdullah Ilgaz'ı tebrik eden Demirbaş, ilçelerinde başarılı sporcuların yetişmesinden çok mutlu olduklarını söyledi.

Spora ve sporculara destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getiren Demirbaş, şunları kaydetti:

"Hemşerimiz olarak böyle madalyalarla bizleri gururlandırıyorsun. Başarılarını tebrik ediyoruz. Tüm ilçe halkı olarak gurur duyduk. İnşallah dünya şampiyonu olmanı bekliyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızla gurur duyuyoruz. Senin elde ettiğin başarılar gençlerimize de örnek olacak. Seni, yakından takip ediyoruz ve her daim dualarımız seninle."

Kendisine göstertilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ilgaz ise, yaklaşık 13-14 yaşından beri sporun içinde olduğunu söyledi.

Atletizme Konya Selçuk Üniversite'sinde başladığını anlatan Ilgaz, "Okulda milli takım sporcusu arkadaşlarımla tanıştıktan sonra atletizme başladım. Şu an Türkiye rekortmeni ve yüksek atlama branşında Türkiye şampiyonuyum. Son gerçekleşmiş olan Avrupa Şampiyonasında da Avrupa üçüncülüğüm mevcut. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye şampiyonluğum var, yani yaklaşık 15'ten fazla madalyam mevcut. Hedefimiz, 2024'teki olimpiyatlarda, 2022 Dünya Şampiyonasında bu yıl İstanbul Oyunları'nda altın madalya almak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Demirbaş, Ilgaz'a Türk bayrağı motifli plaket taktim etti.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, milli sporcu Abdullah Ilgaz'ı kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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