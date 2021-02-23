Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, kurulumu devam eden eldiven fabrikasını ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede kurulumu devam eden eldiven fabrikasında incelemede bulundu.

Güldarpı Mahallesi'ndeki inşaatı devam eden fabrikada şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sarıkaya tarafından karşılanan Başkan Demirbaş, işletmeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Demirbaş, fabrikayı gezdikten sonra yaptığı açıklamada, işletme tam kapasiteyle çalıştığında 350 kişinin istihdam edileceğini belirtti.

İlçede son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Demirbaş, istihdam sağlayacak ve ekonomiye katkı verecek tüm yatırımcılara belediye olarak destek olacaklarını ifade etti.

Demirbaş, fabrikanın ilçeye büyük katkı sunacağını dile getirerek hayırlı olmasını diledi.

Şirket yetkilisi Sarıkaya ise 18 ülkeye Çubuk'tan eldiven ihraç edeceklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner