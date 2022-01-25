Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'ın spora yönlendirdiği öğrenci madalya kazandı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın tavsiyesi ile judoya başlayan Aysima Ertürk, madalyasını Demirbaş'a takdim etti.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü'nde judoya başlayan Aysima Ertürk, 3 ay sonra Ankara Okullar Arası Judo Şampiyonası'na katıldı.

Turnuvada üçüncü olarak bronz madalya alan Aysima, annesi Emine Türk, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Spora yönelik yatırımlarının meyvelerini almaya başladıklarını anlatan Demirbaş, "Aysima kardeşimiz kısa sürede turnuvaya hazırlandı ve katıldığı turnuvadan madalya ile döndü. Ayrıca derslerinde de çok başarılı. Kendisini tebrik ederim." dedi.

Kısa sürede hayatında çok büyük değişiklikler yaşadığını kaydeden Aysima Ertürk de "Başkanım iyi ki beni spora yönlendirmiş. Hem derslerim çok iyi oldu, hem de sosyalleşmemi sağladı." diye konuştu.