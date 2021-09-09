Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, ilçedeki orman yangınının tarlada yakılan anızdan çıktığını bildirdi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede bulunan ormanlık alandaki yangının tarlada yakılan anız nedeniyle çıktığının belirlendiğini bildirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede bulunan ormanlık alandaki yangının tarlada yakılan anız nedeniyle çıktığının belirlendiğini bildirdi.

Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine yönelik çalışmaları takip eden Demirbaş, gazetecilere açıklama yaptı.

Demirbaş, yangının tarlada yakılan anız sebebiyle çıkıp yayıldığının tespit edildiğini söyledi.

İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını bölge için seferber ettiğini anlatan Demirbaş, Tarım ve Orman Bakanlığının zamanında ve yerinde karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti.

Bu tip ihmaller nedeniyle doğal zenginliklerin tahrip olması dolayısıyla üzgün olduğunu ifade eden Demirbaş, "Vatandaşlarımızın bu konularda çok dikkatli olmaları gerekiyor." dedi.

Demirbaş, yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere ve yangını olay yerinden takip eden Çubuk Kaymakamı Adem Keleş'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Kutbe