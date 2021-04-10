Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Demirbaş, ziyaretinde, görevli polislerin Polis Haftası'nı ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı ve baklava ikramında bulundu.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel'i makamında ziyaret eden Demirbaş, Güzel'e çiçek takdim etti.

Başta şehit polisler olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri minnetle andıklarını belirten Demirbaş, şöyle konuştu:

"Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Görev yapan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarı ve kolaylık diliyorum. Yüce Allah'ım güvenlik güçlerimizi korusun. Biz de bu anlamlı günde onların ağızlarını bir nebze olsun tatlandırmak için ikramımızla ziyaret edelim dedik. Polis Haftası vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, Belediye Başkanı Demirbaş'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

-Esnaf, Polis Haftası kapsamında polislere sürpriz hazırladı

Ziyaret esnasında esnaf Kalender İnaltekin de Polis Haftası dolayısıyla yanında getirdiği pastayı Başkan Demirbaş, İlçe Emniyet Müdürü Güzel ve polis ekipleriyle birlikte kesti.

Daha sonra Demirbaş, Emniyet Müdürü Güzel ve beraberindeki heyet, Van'ın İpekyolu ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcıyı imha etmeye çalışırken şehit düşen polis memuru Ahmet Çam'ın annesi Hanım Çam'ı ziyaret etti.

Demirbaş, şehidin annesi Hanım Çam'ın bir isteği olup olmadığını sorarken, kendilerinin her zaman şehit aileleri ile birlikte olduğunu aktardı.

Şehit Çam'ın annesi Hanım Çam ise yapılan ziyaretlerle evlat acısının bir nebze unuttuklarını ifade ederek, "Acımız çok büyük ama bizim en büyük tesellimiz ise bu vatana bir şehit evlat vermemizdir. Zor da olsa, çok acı da olsa evlatsız bir şekilde yaşanıyor ama vatansız asla yaşanmaz. Bizi yalnız bırakmamanız bizleri çok fazlasıyla memnun ediyor. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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