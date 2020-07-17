Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'dan SGK Müdürü Aldırmaz'a ziyaret Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni atanan Çubuk Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Nermin Aldırmaz'ı makamında ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni atanan Çubuk Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Nermin Aldırmaz'ı makamında ziyaret etti.

Demirbaş, Aldırmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.

Aldırmaz ile uyum içinde çalışacaklarını belirten Demirbaş, "Amacımız tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışarak Çubuk'u hak ettiği noktalara getirebilmektir." dedi.

Aldırmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yoğun insan sirkülasyonunun yaşandığı kurumumuzdan herkesin memnun ayrılması için tüm birimlerimiz ile daha çok çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA