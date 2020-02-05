Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'dan fabrika ziyareti

05.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:48

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede faaliyet gösteren ahşap fabrikasını ziyaret etti.

İlçede istihdamı artırmak için çalışmalarını sürüdüren Demirbaş, Yenice Mahallesi'nde bulunan ahşap fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Demirbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üretimin bir ülkenin ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Fabrikalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bu fabrikalar hem üretime hem de ekonomimize büyük katkılar sağlıyor. İlçemizde buna benzer fabrikaların artması için belediye olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar kendileri de ikinci fabrikalarını Yazır Sanayi Bölgemizde kuracaklar. Bununla ilgili çalışmalarına başladılar. Bu da hem ilçemiz için artı bir istihdam demek hem de ülkemiz için artı bir ekonomik katmadeğerdir. Ben başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA