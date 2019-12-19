Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Çubukabad pazarında esnafla buluştu

19.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:54

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubukabad Pazarı'nda esnafın taleplerini dinledi.

Demirbaş, beraberinde belediye yetkilileriyle pazarda incelemelerde bulundu, esnafla bir araya geldi.

Tezgahları tek tek gezen ve vatandaşlarla da sohbet eden Demirbaş, esnafın istek ve şikayetlerini dinledi.

Demirbaş, her zaman pazarcıların yanında olduklarını belirterek, "Esnafımızın sıkıntılarını, isteklerini, taleplerini ve dertlerini dinledik. Vatandaşlarımızın fikirleri ve istekleri bizim için oldukça önemli. Vatandaşlarımızın istek ve düşüncelerini de göz önünde bulundurarak birlikte daha yaşanılır bir Çubuk için çalışıp, hep birlikte mutlu olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA