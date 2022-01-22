Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş çocuklarla kar topu oynadı

Ankara'nın Çubuk ilçesi Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çocuklarla kar topu oynadı.

Çubuk'ta kar yağışı devam ederken yarıyıl tatilini de fırsat bilen ilçe merkezindeki çocuklar, kendilerini sokağa atarak karın keyfini çıkardı.

Belediye Başkanı Demirbaş da çocuklara sürpriz yaparak hem kar topu oynadı hem de kızakla kayan çocukları izleyerek onlarla sohbet etti.

Demirbaş, "Uzun zamandır merakla kar yağmasını bekliyorduk. Bizler gibi çocuklarımız da karın yağmasını bekliyordu. Tatil ile birlikte karın yağması çocuklarımız için adeta bir mükafat oldu. Biz de çocuklarımıza sürpriz yaparak karın keyfini birlikte çıkardık. Çocuklarımızla oyunumuzda kar topundan biz de fazlasıyla nasibimizi aldık." diye konuştu.

Öte yandan Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da çocuklarla birlikte kızak kaydı.