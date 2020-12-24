Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, canlı hayvan pazarını denetledi
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, canlı hayvan pazarını denetledi

24.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:09
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, canlı hayvan pazarını denetledi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, canlı hayvan pazarınını denetledi, esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, canlı hayvan pazarınını denetledi, esnaf ve vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Demirbaş, pazar yerinde incelemelerde bulunarak sağlık işleri ve zabıta ekiplerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Pazara giriş yapan araç ve vatandaşlara yönelik denetimleri takip eden Demirbaş, pazar içindeki alıcı ve satıcıları ziyaret ederek hayırlı alış ve satışlar diledi.

Pazara ilçe dışından gelen vatandaşlarla da görüşen Demirbaş, alıcı ve satıcılar arasındaki pazarlıklara da arabuluculuk yaptı.

Demirbaş, Çubuk Canlı Hayvan Pazarı'nın İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük pazarlarından biri olduğunu söyledi.

İlçede Kovid-19 tedbirlerini sıkı şekilde uyguladıklarını anlatan Demirbaş, "Hem Kovid-19 tedbirlerini uygulanmasıyla ilgili denetim yaptık hem de esnafımızla istişare ettik. Arkadaşlarımızın Kovid-19 denetimlerini dikkatli şekilde yaptıklarına şahit olduk. Vatandaşlarımız hem kar yağışından hem de pazardaki hareketlikten memnunlar. Üreticimizin emeğinin karşılığını aldığını gördük. Pazar bereketli, esnafın yüzü gülüyor." dedi.

Pazar yerindeki sosyal tesislerde salgın nedeniyle kısıtlamalar yaşandığını aktaran Demirbaş, Kovid-19 ile mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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