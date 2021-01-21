Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni belediye binasında misafir ettiği AK Parti Çubuk İlçe Teşkilatı üyeleriyle istişare toplantısı yaptı.

Demirbaş, Meclis Salonu'ndaki toplantıda, teşkilat mensuplarına 2020 yılında yürüttükleri çalışmaları ve 2021 yılı için hazırladıkları projeleri anlattı.

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Başkan Demirbaş'ın fikir ve düşüncelerinden her zaman faydalandıklarını söyledi.

Salgınla mücadeleye rağmen belediyenin çok önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Kuşçu, "Misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a ilçe teşkilatı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Esenlik şehri ilçemizin gelişimi ve değişimi büyük takdir topluyor. Ayrıca böylesine nezih bir belediye binası kazandıran, yeni projelerle büyük adımlar atan Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Demirbaş ise, "AK Parti'nin hangi kademesinde görev alıyorsak alalım bu davanın nöbetçileriyiz. Üstlendiğimiz görevleri en iyi şekilde yapmaya önem veriyoruz. Bu anlamda belediye başkanı olarak biz de esenlik şehri ilçemiz için en iyilerini yapmaya çalışıyoruz. Kaynaklarımızı ilçe halkımızın istekleri doğrultusunda aldığımız ortak kararla en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Toplantının ardından Demirbaş, teşkilat mensuplarına yeni belediye binasını gezdirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner