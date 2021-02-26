Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kamyoncu esnafıyla bir araya geldi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kamyoncu esnafının taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kooperatif binasında düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Demirbaş, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının verimli geçtiğini belirten Demirbaş, şunları söyledi:

"İlçemiz için yaptıklarımız ve yapacaklarımızı anlattık. İlçemizde kurulan sanayi kuruluşları ve istihdam konusunda yapılanları anlattık. Bölgemize yapılan her bir fabrika, kamyoncu esnafımız tarafından takip ediliyor. Çünkü her yapılan yeni bir fabrika, hem ilçemizdeki gençlerimiz için istihdam kapısı hem de kamyoncu esnafımız için yeni bir iş kapısı. Amacımız ilçemizi tarım ve hayvancılığın yanında turizm, eğitim ve sanayi kenti haline getirmektir. Tüm mücadelemiz bunun için. Ülkemizin dört bir köşesine, direksiyon sallayan kamyoncu esnafımızın istek ve talepleri bizim için çok önemli."

Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli de ilçede hem vatandaşların işlerini kolaylaştırmak hem de esnafın mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Yeşil Çubuk Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Ok ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her zaman yanlarında olan Demirbaş'a yürüttüğü çalışmalar hakkında teşekkür eden Ok, "İlçemize kurulan yeni fabrikalarla işimiz ve kazancımız artmaktadır. Daha dün Belediye Başkanımızın referansıyla gittiğimiz yeni kurulan eldiven fabrikasından, ilk işimizi aldık. Tüm kamyoncu esnafı olarak kendilerine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner