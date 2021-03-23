Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, iş yeri açılışına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, iş yeri açılışına katıldı

23.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:22
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, iş yeri açılışına katıldı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, açılan her yeni işletmenin istihdama da katkı sağladığını bildirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, açılan her yeni işletmenin istihdama da katkı sağladığını bildirdi.

Demirbaş, Yavuz Selim Mahallesi'nde Ünsal Avan tarafından işletilecek kuruyemiş dükkanının açılış törenine katıldı.

İlçenin ekonomisini canlandıracak yatırımların yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Demirbaş, "İlçemize açılan her yeni işletme aynı zamanda istihdama da katkı veriyor." dedi.

Açılış törenine AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Belediye Başkan Yardımcıları Harun Olmuş, Lokman Kılıç, Çubuk Bakkallar Bayiler ve Esnaf Odası Başkanı Harun Yazıcı ile davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, iş yeri açılışına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:26:31. #1.16#
title