Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, iş yeri açılışına katıldı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, açılan her yeni işletmenin istihdama da katkı sağladığını bildirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, açılan her yeni işletmenin istihdama da katkı sağladığını bildirdi.

Demirbaş, Yavuz Selim Mahallesi'nde Ünsal Avan tarafından işletilecek kuruyemiş dükkanının açılış törenine katıldı.

İlçenin ekonomisini canlandıracak yatırımların yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Demirbaş, "İlçemize açılan her yeni işletme aynı zamanda istihdama da katkı veriyor." dedi.

Açılış törenine AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Belediye Başkan Yardımcıları Harun Olmuş, Lokman Kılıç, Çubuk Bakkallar Bayiler ve Esnaf Odası Başkanı Harun Yazıcı ile davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner