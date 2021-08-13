Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede süren çalışmaları inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede süren çalışmaları inceledi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede süren çalışmaları inceledi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Demirbaş, Barbaros, Cumhuriyet ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerince yapılan yol, asfalt çalışması, kaldırım, park ve spor tesisleri çalışmalarını yerince inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçe genelinde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Demirbaş, hava şartları müsaade ettiği sürece ekiplerin, mahallerdeki çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Yüzme havuzuyla birlikte bölgede sosyal donatı ve spor tesislerini de yapmaya başladıklarını anlatan Demirbaş, "Yarı olimpik yüzme havuzumuzda sona doğru yaklaştık. Alanda müteahhit firmanın çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bizde sportif tesislerin çalışmalarına başladık." dedi.

İnşaat çalışmaları devam eden Millet Bahçesi'ni de inceleyen Demirbaş, vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
Ayancık'ta sel apartman girişlerini kapattı! Binanın 1. katlarına kalastan geçitlerle ulaşılıyor
Ayancık'ta sel apartman girişlerini kapattı! Binanın 1. katlarına kalastan geçitlerle ulaşılıyor
Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi
Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Demir Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Yusuf Güney Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede süren çalışmaları inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 17:31:54. #1.15#

title