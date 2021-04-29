Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş esnafı ziyaret ederek salgın kurallarıyla ilgili uyarılarda bulundu
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş esnafı ziyaret ederek salgın kurallarıyla ilgili uyarılarda bulundu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş esnafı ziyaret ederek salgın kurallarıyla ilgili uyarılarda bulundu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ÇubukBazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ÇubukBazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusunda tam kapanmanın uygulanmaya başlayacağı saatlere sayılı dakikalar kala çarşı ve pazarda yoğunluk yaşandı.

Özel araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı.

Zabıta ekipleri, alışverişe çıkan vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Tam kapanmaya saatler kala son alışverişlerini yapmak isteyenler market ve pazarları da hareketlendirdi. Alışveriş yapmak için ÇubukBazarı ve merkezdeki çarşıya gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

ÇubukBazarı'nı gezen Belediye Başkanı Demirbaş, tezgahları başında satış yapan esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Demirbaş, üreten ve ürettiğini değerlendiren insanlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Demirbaş, bu zor günlerin hep birlikte, dayanışma içinde en kısa sürede aşılacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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