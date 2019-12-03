Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'dan Ankaragücü'ne ziyaret

03.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:13

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'i ziyaret etti.

Demirbaş, MKE Ankaragücü'nün Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ziyarette, olağanüstü kongreyle seçilen Başkan Mert ile görüştü, görevinin hayırlı olmasını diledi.

Demirbaş, Ankaragücü'nün başkentin önemli birleştirici güçlerinden biri olduğunu belirterek, "Ankaragücü kulübü gerek tarihi gerek taraftarıyla dünyaya örnek olmaktadır. İlçe halkımız da Ankaragücüne her zaman yürekten bağlıdır. Tüm ilçe halkımızla birlikte Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşımak için sizlere her zaman destek olmaya hazırız." diye konuştu.

Başkan Mert de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Mert, "'Ekip olarak tüm mesaimizi Ankaragücü için harcıyoruz. Ankaragücü camiasının bir kültürü, büyük bir tarihi ve taraftar kitlesi var. İnşallah bu camiaya layık olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaynak: AA