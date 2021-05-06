Çubuk-Akyurt İçme Suyu Projesi'nde ilk kazma vuruldu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılında onaylanan "Çubuk ve Akyurt İlçeleri Arası İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi" için ilk kazmayı vurdu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılında onaylanan "Çubuk ve Akyurt İlçeleri Arası İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi" için ilk kazmayı vurdu.

ASKİ Genel Müdürlüğü, "Çubuk ve Akyurt İlçeleri Arası İçme Suyu İsale Hattı" için düğmeye bastı. Çubuk 2 Barajı'ndan cazibe ile doğrudan (pompasız) Akyurt'a ulaştırılacak altyapı çalışması sayesinde önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanacak, arızalar azalacak ve ilçeye kesintisiz su verilecek. Ankara-Çubuk yolu üzerinde ilk kazmanın vurulduğunu açıklayan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Tütüncübaşı, altyapı çalışmalarının Çubuk'u susuz bırakacağı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. 24 kilometrelik hatta kazı çalışmalarının tam kapanma süreci bitimine kadar tamamlanmasını planladıklarını ifade eden Tütüncübaşı, "Endişe etmeyin. Çubuk'un 1 litre suyu eksilmeyecek" dedi.

"Çubuk ilçesi etkilenmeyecek, Akyurt'un su problemi çözülecek"

Hattın yapıldığı noktalarda incelemelerde bulunan Tütüncübaşı, "35 milyon 800 bin lira sözleşme bedeli olan bu proje ile 7 milyon liralık enerji maliyeti sağlayacağız. Proje, tasarruf sayesinde 5 yılda zaten kendisini amorti edecek. Akyurt'a ve Çubuk'a verilen su aynı su, aynı hat. Sadece Pursaklar'dan Akyurt'a giden isale hattının 155 metrelik terfisi ortadan kaldırılarak, elektrik maliyeti minimuma indiriliyor. Proje, Ankara'nın Master Planı içinde de yer alan çok karlı bir yatırım. Biz Ankara'nın gününü değil, geleceğini kurtarma peşindeyiz" dedi.

İmar durumu, hidrolik eğim ve arazi topoğrafyası dikkate alınarak çalışma noktasının belirlendiğini vurgulayan Tütüncübaşı, "Bu yol Büyükşehir Belediyesine ait bir yoldur. Borular çok dikkatli bir şekilde döşeniyor. Tam kapanma süresi bittiğinde bu yoldan çıkmış olacağız, anında asfaltlanıp yol eski haline getirilecek. Bu güzergahı kullanan vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. Projenin ise önümüzdeki ağustos ayında bitirilmesini planlıyoruz" diye konuştu.

Tütüncübaşı ayrıca Akyurt'un dışında Akyurt Sanayi Bölgesi, Saray Mahallesi, Balık Hisar Mahallesi ve Altınova bölgesine de içme suyu sağlayacak proje kapsamında şu ana kadar 2 bin 300 metre imalat yapıldığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı