Çubuk-Akyurt İçme Suyu Projesi'nde ilk kazma vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çubuk-Akyurt İçme Suyu Projesi'nde ilk kazma vuruldu

Çubuk-Akyurt İçme Suyu Projesi'nde ilk kazma vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılında onaylanan "Çubuk ve Akyurt İlçeleri Arası İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi" için ilk kazmayı vurdu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılında onaylanan "Çubuk ve Akyurt İlçeleri Arası İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi" için ilk kazmayı vurdu.

ASKİ Genel Müdürlüğü, "Çubuk ve Akyurt İlçeleri Arası İçme Suyu İsale Hattı" için düğmeye bastı. Çubuk 2 Barajı'ndan cazibe ile doğrudan (pompasız) Akyurt'a ulaştırılacak altyapı çalışması sayesinde önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanacak, arızalar azalacak ve ilçeye kesintisiz su verilecek. Ankara-Çubuk yolu üzerinde ilk kazmanın vurulduğunu açıklayan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Tütüncübaşı, altyapı çalışmalarının Çubuk'u susuz bırakacağı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. 24 kilometrelik hatta kazı çalışmalarının tam kapanma süreci bitimine kadar tamamlanmasını planladıklarını ifade eden Tütüncübaşı, "Endişe etmeyin. Çubuk'un 1 litre suyu eksilmeyecek" dedi.

"Çubuk ilçesi etkilenmeyecek, Akyurt'un su problemi çözülecek"

Hattın yapıldığı noktalarda incelemelerde bulunan Tütüncübaşı, "35 milyon 800 bin lira sözleşme bedeli olan bu proje ile 7 milyon liralık enerji maliyeti sağlayacağız. Proje, tasarruf sayesinde 5 yılda zaten kendisini amorti edecek. Akyurt'a ve Çubuk'a verilen su aynı su, aynı hat. Sadece Pursaklar'dan Akyurt'a giden isale hattının 155 metrelik terfisi ortadan kaldırılarak, elektrik maliyeti minimuma indiriliyor. Proje, Ankara'nın Master Planı içinde de yer alan çok karlı bir yatırım. Biz Ankara'nın gününü değil, geleceğini kurtarma peşindeyiz" dedi.

İmar durumu, hidrolik eğim ve arazi topoğrafyası dikkate alınarak çalışma noktasının belirlendiğini vurgulayan Tütüncübaşı, "Bu yol Büyükşehir Belediyesine ait bir yoldur. Borular çok dikkatli bir şekilde döşeniyor. Tam kapanma süresi bittiğinde bu yoldan çıkmış olacağız, anında asfaltlanıp yol eski haline getirilecek. Bu güzergahı kullanan vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. Projenin ise önümüzdeki ağustos ayında bitirilmesini planlıyoruz" diye konuştu.

Tütüncübaşı ayrıca Akyurt'un dışında Akyurt Sanayi Bölgesi, Saray Mahallesi, Balık Hisar Mahallesi ve Altınova bölgesine de içme suyu sağlayacak proje kapsamında şu ana kadar 2 bin 300 metre imalat yapıldığını açıkladı. - ANKARA

Çubuk-Akyurt İçme Suyu Projesi'nde ilk kazma vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya'ya düşecek dev roketle ilgili keyifleri kaçıracak harita! İstanbul ve Ankara da risk altında
Dünya'ya düşecek dev roketle ilgili keyifleri kaçıracak harita! İstanbul ve Ankara da risk altında
Bu illerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar aldı başını gitti
Bu illerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar aldı başını gitti
FETÖ'den aranan ihraç binbaşı Ankara'da yakalandı
FETÖ'den aranan ihraç binbaşı Ankara'da yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tarkan Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Salih Uçan Cyle Larin Mesut Özil Bülent Uygun Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çubuk-Akyurt İçme Suyu Projesi'nde ilk kazma vuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:28:01. #1.16#

title