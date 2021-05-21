Çubuk Adliyesinde bebek emzirme odası hizmete girdi
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Çubuk Adliyesinde bebek emzirme odası hizmete girdi

Çubuk Adliyesinde bebek emzirme odası hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Adliyesi içinde oluşturulan bebek emzirme odası, hizmete alındı.

Çubuk Adliyesi içinde oluşturulan bebek emzirme odası, hizmete alındı.

Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, AA muhabirine annelere destek olabilmek adına adliye içerisine bakım ve emzirme odası kurduklarını ifade etti.

Duruşmalara gelen annelerin emzirme ve bez değişimi için yer bulma noktasında sıkıntı yaşadığını aktaran Kantar, "Annelerimiz gerekli mahremiyet koşulları sağlanmış şekilde çocuklarının bakımını yapabilecekler. Emzirme odasında çocuk bezleri ve temizlik malzemeleriyle oyuncakları da unutmadık" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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