Kılıçdaroğlu ve Akşener, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı hizmete açılışına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı törenle açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı törenle açıldı.

Yağmur altında yapılan tören, Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı.

Tiyatro sanatçılarının orkestra eşliğinde 1936'da kullanıma açılan Çubuk Barajı'nın yapım sürecini canlandırdığı törende Ferhat Göçer sahne aldı.

Gösterilerin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve DP Genel Başkanı Uysal, bazı milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurdele keserek Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nın açılışını yaptı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Çubuk Barajı'nın, Ankara'da Cumhuriyet'in kendini kanıtladığı eserlerden biri olduğunu belirterek, "Baraj belki bugün görevini yapamıyor ama akşam sanatçıları dinlerken dedim ki 'Neden burada Çubuk Barajı konserleri yapılmasın.' İstanbul'da var bu konserler, Ankara'da da Çubuk Barajı konserleri yapılabilir. Sadece Ankara'dan değil, diğer yerlerden de insanlar buraya gelir. Ankara'nın bir kültür, müzik ve sanat kenti olmaya ihtiyacı var. Mansur Yavaş'ın bunu başaracağına inanıyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü güzel bir gecede birlikte kutladıklarını dile getirerek, "İYİ Parti Genel Başkanı olmanın dışında Meral Akşener olarak Mansur Başkan'dan razıyım, inşallah Ankaralılar da razı olur." ifadesini kullandı.

DP Genel Başkanı Uysal da Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nın hayırlı olmasını diledi.

"Atatürk'ün emanetini hizmete açıyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da Cumhuriyet'in 97'nci yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türk milletini bu topraklardan atmaya çalışanlara Ankara'da karargahı kurulan Milli Mücadele ile gerekli dersin verildiğini hatırlatan Yavaş, mücadelenin sonucunda Ankara'da Cumhuriyet'in inşa edildiğini belirtti.

Halktan aldıkları güçle Ankara'yı Cumhuriyet'e yakışır hale getirmek istediklerini ifade eden Yavaş, Atatürk'ün "Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir." anlayışı doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

Belediye yönetimini ortak akıl ve şeffaflık anlayışı üzerine inşa ettiklerini söyleyen Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk'ün emaneti Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nı hizmete açıyoruz. Ankaralıların ortak bir kullanım alanı olarak gördüğü burayı yüreğimizde hissediyoruz. O dönemlerde büyük imkansızlıklara rağmen açılan bu alanı yeniden düzenleyerek hizmete açmak bize nasip oldu. Bugüne kadar buraya 14 milyon küsur lira harcadık. Bundan sonraki harcamaları da paylaşacağız. Bununla birlikte 42 projenin temel atma ve açılışını da yapıyoruz."

Törene katılanlara yağmurluk ve şal dağıtıldı.

Rekreasyon alanı

Atatürk'ün Ankara ve çevresindeki kuraklıkla yangınlara karşı su sıkıntısını gidermek için inşa ettirdiği Çubuk-1 Barajı 1936'da hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinin barajın içinde bulunduğu bölgede yaptığı rekreasyon alanında Atatürk Evi, Bayrak Tepe-Seyir Tepesi, Kitabeli Kapı, doğa yürüyüş yolu, teras kafe, bent üstü gezinti yolu, tek yürek etkinlik alanı, bisiklet yolu, piknik alanı, spor sahası, Çınaraltı Dinlenme Alanı, sera, çocuk oyun alanı, mescit ve otopark yer alıyor.

413 bin metrekarelik alanda kurulu rekreasyon alanının proje çalışmalarına 2019'da başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu