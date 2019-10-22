ÇUBSİAD üyeleri yemekte bir araya geldi

22.10.2019 21:34

Çubuk Bürokratlar Sanayiciler ve İş Adamları Derneği tarafından yemekli program düzenlendi.

Yenimahalle'deki bir otelde düzenlenen programda, Çubuk Bürokratlar Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (ÇUBSİAD) Genel Başkanı Yasin Özer, dernek üyelerine ve misafirlere dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ile Nevzat Ceylan, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal ile çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Kaynak: AA